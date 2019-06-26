Путин назначил врио главы Ингушетии

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и назначил временно исполняющим его обязанности Махмуд-Али Калиматова, сообщают «РИА новости». Стоит отметить, что Евкуров возглавлял регион с 30 октября 2008 года, проведя колоссальную работу по налаживанию порядка в республике. Решение об отставке он принял в связи с разобщенностью органов власти в республике, которые из-за данного факта не могут полноценно исполнять свои функциональные обязанности.