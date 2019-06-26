Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Владимир Арьев, являющийся главой украинской делегации в ПАСЕ, опубликовал заявление, в котором заявлено, что помимо делегации из его страны, сессию организации также покинули представители Грузии, Эстонии, Латвии, Словакии, Польши и Литвы, тем самым выразив свой протест после принятого большинством решения о полном восстановлении полномочий Российской Федерации в рамках объединения, сообщают «РИА новости». Вышеназванные страны планируют разработать совместный план действий на последующие сессии ПАСЕ.