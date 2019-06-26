На реализацию послания Путина потратят 1 трлн рублей из бюджета

Министерство финансов Российской Федерации подсчитало, что общая стоимость реализации поручений президента России Владимира Путина, которые он озвучил в рамках послания Федеральному собранию, составит около 1 трлн рублей, сообщает «РБК». Поручения будут исполняться в период с 2019 по 2022 года, а их большая часть направлена на развитие социальных программ и инициатив. Вышеназванные средства предусмотрены в бюджете страны на озвученный бюджетный период.