Проснувшийся вулкан уничтожил все живое на Курильском острове Райкоке

Извержение вулкана Райкоке (последний раз наблюдалось в 1924 году) привело к гибели флоры и фауны на одноименном острове.

Мощное извержение вулкана, произошедшее 22 июня, было снято на видео с геостационарной орбиты.

Активизация вулкана, продолжавшаяся более 12 часов, была также зафиксирована земными спутниками. Пепел Райкоке поднялся в воздух на высоту до 13 км, но потом снизился до 4,5 км.

Пирокластические потоки, спускавшиеся со склонов вулкана, в считанные часы уничтожили всё живое на острове. Там теперь нет лежбища сивучей, передает life.ru.