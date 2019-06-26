Члены Совфеда одобрили закон о приостановке ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), передает РИА Новости. Комментируя ситуацию, спикер палаты Валентина Матвиенко отметила, что Москва пошла на это шаг, отвечая на аналогичные действия Вашингтона. Далее документ будет направлен на подпись главе РФ Владимиру Путину. Напомним, что именно российский лидер является инициатором документа. Кроме этого, как отмечается, у главы государства есть право принимать решение о том, чтобы возобновить действие договора.