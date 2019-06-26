Сергей Скрипаль мог вступить в сговор с Лондоном

Не исключено, что бывший полковник ГРУ Сергей Срипаль мог вступить в сговор с британскими властями. Как пишут «Известия», такой вариант развития событий допускает его племянница Виктория. Женщина допускает, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия заключили сделку с Лондоном до нашумевшего инцидента в Солсбери, и скрывать их спецслужбы могут долгое время. Кроме этого, Виктория заявляет, что именно в тот момент британцы стремились обострить отношения с Москвой.