Названы государства, которые поддержали Россию в ПАСЕ

Стали известны государства, которые проголосовали за возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы и участие российской делегации в работе июньской сессии ПАСЕ.

Так, согласно опубликованному протоколу голосования, полностью поддержали Россию Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция.

Большинство депутатов Армении, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Германии, Хорватии, Италии, Молдавии, Нидерландов, Португалии и Словакии, также проголосовали в пользу России.

Вместе с тем депутаты Эстонии, Грузии, Литвы, Латвии и Украины в полном составе проголосовали против участия российской делегации в работе ПАСЕ. А Польша, Швеция и Британия проголосовали против России большинством голосов.

Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Румыния и Словения воздержались от голосования, пишет RT.