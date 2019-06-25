Орешкин предупредил о затяжном мировом кризисе

Максим Орешкин, являющийся министром экономического развития Российской Федерации, рассказал о грядущем мировом кризисе, который обещает быть затяжным, сообщат «РИА новости». Согласно его прогнозу, грядущий всемирный кризис будет отличаться от всех предыдущих, поскольку не будет являться финансовым или банковским, а будет сформирован на базе искусственных ограничений экономического роста на базе роста тарифов. Вышеназванные механизмы приведут к замедлению экономического роста, однако цены не будут снижаться, что сулит высокие темпы роста инфляции.