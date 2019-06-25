Путин объяснил востребованность формата побратимства

Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, рассказал почему в мировой политике формат дружеских, «побратимских» взаимоотношений пользуется широкой востребованностью, сообщает «Федеральное агентство новостей». По словам президента России, подобный формат предоставляет международной дипломатии широкий ряд возможностей по налаживанию межгосударственных и иных видов взаимодействия, а также позволяет странам устанавливать связи на уровне обычных граждан. Немаловажную роль в вышеназванном формате играет мировая молодежь, которая в подобном формате взаимодействия способна устанавливать долгосрочные и надежные связи.