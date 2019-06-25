Грузинская валюта достигла исторического минимума

Государственный банк Грузии объявил официальный обменный курс национальной валюты, равный 2,82 лари за $1. За все время существования лари, сегодняшний курс достиг своего минимума.

На протяжении довольно длительного периода в районе 2,68-2,70 за $1 колебался грузинский лари. Курс доллара в коммерческих банках и пунктах обмена валюты по отношению к лари достигает отметки 2,86.

Власти Грузии подчеркивают, что никогда еще так низко национальная валюта не опускалась. От официальных комментариев грузинское правительство пока отказывается, сообщает ТАСС.