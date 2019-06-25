Украина отозвала своего посла при Совете Европы

После резолюции, предоставляющей возможность вернуть полномочия делегации РФ, Киев решил отозвать своего посла при Совете Европы. Об этом решении рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.

Он объявил, что Совет Европы не оправдал их доверие. По его мнению, эта организация перестала быть лидером по защите прав человека. Она превратилась не в очень хорошего менеджера. Именно поэтому украинская сторона решила вернуть своего посла.

Напомним, что ранее была приглашена делегация РФ для принятия участия в июньской сессии в Совете Европы, но при этом организация сохранила за собой возможность оспаривать полномочия Кремля, передают РИА Новости.