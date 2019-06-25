Минпромторг ответил на сообщения о расходах на командировки

Минпромторг ответил на информацию, опубликованную в СМИ о тратах ведомства на командировки за границу. Глава Минпромторга отметил, что аудиторы все траты тщательно проверяют.

Ранее в газете «Ведомости» опубликовали данные 2016-2017 годов, где Минпромторг во время командировок на проживание в заграничных отелях потратили более 19 миллионов рублей. Также в источнике говорилось о том, что глава ведомства Денис Мантуров зачастую бронировал номера, цена которых за ночь доходила до нескольких сотен тысяч рублей.

В Минпромторге пояснили, что решение о заграничной командировке и ее бюджет согласуется в правительстве, пишут РИА Новости.