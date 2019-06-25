Медведев повысил пособия на детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пособия малообеспеченным семьям с 50 до 10 тыс. рублей по уходу за ребенком от полутора до трех лет. Однако, когда именно произойдет повышение, он не уточняет.

Медведев отметил, что планируется повысить количество тех граждан, которые будут получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка.

Также с 1 июля ожидается повышение размера компенсаций, выплачиваемых неработающим трудоспособным родителям детей-инвалидов, сообщает «Коммерсантъ».