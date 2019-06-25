Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ИЮН, 17:59 МСК
USD (ЦБ)    62,5229
EUR (ЦБ)    71,2323

25 ИЮН, 17:59 МСК
USD (ЦБ)    62,5229
EUR (ЦБ)    71,2323

Медведев повысил пособия на детей

25.06.2019 17:38
Комментарии
Медведев повысил пособия на детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пособия малообеспеченным семьям с 50 до 10 тыс. рублей по уходу за ребенком от полутора до трех лет. Однако, когда именно произойдет повышение, он не уточняет.

Медведев отметил, что планируется повысить количество тех граждан, которые будут получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка.

Также с 1 июля ожидается повышение размера компенсаций, выплачиваемых неработающим трудоспособным родителям детей-инвалидов, сообщает «Коммерсантъ».

Комментировать (без регистрации)
В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники

Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники
Политика

Россия ввела контрсанкции, Турция купила С-400, «Дружбу» сократят наполовину и другие новости

Россия ввела контрсанкции, Турция купила С-400, «Дружбу» сократят наполовину и другие новости
События и факты

Дави на газ. На каких условиях Россия продолжит транзит газа через Украину?

Дави на газ. На каких условиях Россия продолжит транзит газа через Украину?
Экономика

Расплата за истерию. Как Москва ответит грузинским русофобам на антироссийские акции в Тбилиси?

Расплата за истерию. Как Москва ответит грузинским русофобам на антироссийские акции в Тбилиси?
Политика 1

Доступность электроэнергии и ипотеки в России, компьютерные игры в школьной программе и другие новости

Доступность электроэнергии и ипотеки в России, компьютерные игры в школьной программе и другие новости
События и факты

Внеземные цивилизации. Есть ли у землян шанс встретить братьев по разуму?

Внеземные цивилизации. Есть ли у землян шанс встретить братьев по разуму?
Наука и технологии 2

Узнай, страна

В Краснодарском крае выросли объемы промышленного производства чая

В Краснодарском крае выросли объемы промышленного производства чая

В Подмосковье открыли новое предприятие по производству бумажной тары

В Подмосковье открыли новое предприятие по производству бумажной тары

В Красноярском крае расширят порт Диксон и откроют для иностранных судов

В Красноярском крае расширят порт Диксон и откроют для иностранных судов

В республике Марий Эл впервые построили речной причал на заводе стройматериалов

В республике Марий Эл впервые построили речной причал на заводе стройматериалов

Новости дня

17:18 В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
Кто в лес, кто в поле. Как экологи и чиновники предлагают использовать пустующие сельхоугодья?
17:16 Кадыров поддержал решение Евкурова об отставке Кадыров поддержал решение Евкурова об отставке
16:27 Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые внутри банка Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые внутри банка
15:27 Зал заседаний в ПАСЕ покинула украинская делегация Зал заседаний в ПАСЕ покинула украинская делегация
15:18 Толкнувший Скабееву украинский депутат снова оскорбил ее Толкнувший Скабееву украинский депутат снова оскорбил ее
14:16 Томаты могут помочь в борьбе с диабетом Томаты могут помочь в борьбе с диабетом
Сработали на аптеку. Почему российские власти на 40% увеличили расходы на закупку лекарств для льготников?
Сработали на аптеку. Почему российские власти на 40% увеличили расходы на закупку лекарств для льготников?
13:09 В ПАСЕ решили оспорить полномочия российской делегации В ПАСЕ решили оспорить полномочия российской делегации

Узнай, страна!

17:41 В Краснодарском крае выросли объемы промышленного производства чая В Краснодарском крае выросли объемы промышленного производства чая
Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
Пядь земли. Кому принадлежит самая дорогая земля России и как россияне могут увеличить свои участки?
12:18 На оживленной трассе под Тамбовом построят путепровод через железную дорогу На оживленной трассе под Тамбовом построят путепровод через железную дорогу
24 ИЮН, 09:04 Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки Новая услуга от Центра поддержки экспорта: выход на мировые электронные торговые площадки
21 ИЮН, 16:17 Из армии – в предприниматели Из армии – в предприниматели
19 ИЮН, 16:55 Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе Глава Астраханской области обсудил в Москве проблемы дольщиков и пассажирских перевозок в регионе
18 ИЮН, 13:56 Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ Глава Астраханской области обсудил планы развития региона в Правительстве и Совете Федерации РФ
«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?
«Бикфордов шнур». Как Владимир Зеленский собирается возвращать Крым и Донбасс?
14 ИЮН, 09:31 В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов В Астраханской области поддержат внедрение инновационных технологий и социально значимых проектов
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter