В инсценировке отравления обвинили Бари Алибасова

Гастроэнтеролог Виталий Румянцев заявляет, что ряд несоответствий вырисовывается из истории отравления Алибасова.

По его мнению продюсера не могли отпустить домой при подобном диагнозе так быстро.

Он комментирует видеозапись, снятую уже после выписки Бари Алибасова. На ней, по мнению Румянцева, продюсер совсем не похудел, хотя в течение трех недель он сидел на строгой диете.

Доктор добавляет, что после ожога должен был поменяться голос Алибасова. Все эти факты натолкнули врача на предположение, что отравление продюсера – липовое.

Также рассказ сына Алибасова о том, что пробудившись от медикаментозного сна его отец потерял память, опровергает анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев. Он поясняет, что состояние продюсера после пробуждения тщательно контролировалось, передают РИА Новости.