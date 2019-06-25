Кадыров поддержал решение Евкурова об отставке

Подать заявление об уходе мог лишь человек, обладающий сильный духом, поддерживает решение главы Ингушетии Рамзан Кадыров.

На принятие судьбоносных решений, подчеркнул лидер Чеченской Республики, способны исключительно волевые люди. Подав заявление об отставке, Юнус-Бек Евкуров доказал, что он именно такой человек.

Уход с должности свидетельствует о наличии духа, а также намерении служить Ингушетии и России в целом, но никак не является жестом отчаяния, говорит Кадыров. Также он отметил, что в самое трудное для региона время республикой руководил Евкуров, пишет «Коммерсантъ».