Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт на дебетовые внутри банка

Представитель пресс-службы Сбербанка сообщил, что была запущена услуга денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между клиентами госбанка.

Клиенты Сбербанка по номеру телефона или пластиковой карты могут перевести деньги с кредитной на дебетовую карту. Перечисление денежных средств осуществляется мгновенно.

В Сбербанке отметили, что за подобную услугу будет взиматься такой же размер комиссии, как и за снятие наличных с кредитной карты в банкоматах банка – 3% от переведенной суммы, но не меньше 390 рублей.

Сегодня эта услуга появилась на сайте банка «Сбербанк Онлайн». Немного позднее такой функционал появится и в мобильном приложении, пишет ТАСС.