ВСУ дважды за сутки обстреляли территорию ЛНР

ВСУ не прекращают нарушать режим перемирия, и практически ежедневно обстреливают территории самопровозглашённых республик. Так, за прошедшие сутки силовики Украины дважды провели обстрел ЛНР, о чем в разговоре с РИА Новости проинформировал собеседник из пресс-службы Народной милиции ЛНР. За сутки до этого сообщалось еще об одном обстреле со стороны ВСУ. При обстрелах, как сообщается, силовики применяли минометы калибром 82 мм, а также гранатометы и другое стрелковое оружие. Под огонь, в основном, попал район населенного пункта Фрунзе.