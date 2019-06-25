Глава Ингушетии подает в отставку

Юнус-Бек Евкуров, являющийся главой республики Ингушетия, в эфире национального телевизионного канала республики обратился к своим гражданам с заявлением о своей отставке, сообщают «РИА новости». Он сообщил, что несмотря на тот факт, что его полномочия истекают лишь в 2023 году, он принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой о досрочном прекращении своих должностных обязанностей. Связано это с разобщенностью структур власти в регионе, которые, по словам Евкурова, зачастую преследуют свои личные цели в ущерб интересам региона и его жителей. Стоит отметить, что Евкуров приступил к исполнению обязанностей главы региона с 30 октября 2008 года, а уже в 2009 году на него было совершено покушение, в результате которого он получил серьезные травмы и вынужден был пройти серьезный курс реабилитации.