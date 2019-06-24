«Прямая линия» с Путиным собрала более 100 млн просмотров в соцсетях

Согласно опубликованным статистическим данным. «Прямую линию» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в социальных сетях просмотрели порядка 100 млн человек, сообщает «ТАСС». Общее количество сообщений и упоминаний вышеназванной программы в социальных сетях составило 368 тыс. раз. Стоит отметить, что в рамках проведения «Прямой линии» Владимир Путин ответил на 81 вопрос, а общая продолжительность мероприятия превысила 4 часа.