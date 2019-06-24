Глава Минстроя назвал повышение объемов строительства сложной задачей

Владимир Якушев, являющийся главой министерства строительства Российской Федерации, назвал плановое наращивание объемов жилищного строительства к 2024 году очень непростой задачей, поскольку на текущий момент отрасль подвергается полномасштабному реформированию, сообщает «РБК». Кроме того, переход отрасли на использование эскроу-счетов существенно замедлит рост показателя сдачи жилых площадей.