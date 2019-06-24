Премьер Франции допустил отмену санкций против России

Эдуар Филипп, являющийся премьер-министром Франции, допустил отмену санкций, направленных против России, после рабочих переговоров с премьер-министром Российской Федерации Дмитрием Медведевым, сообщает «РБК». Французский политик заявил, что санкции являются временным явлением, а их отмена может быть осуществлена очень быстро. Также он подчеркнул, что об этом знает и Правительство России и главы европейских стран. Эдуар Филипп также заявил, что Франция заинтересована в сближении с Россией по вопросам торгово-экономического и других видов сотрудничества.