МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

Пресс-служба японского МИД рассказала, что Владимир Зеленский не внесен в список приглашенных на саммит G20.

Подчеркивается, что ни МИД, ни организаторы встречи, не располагают никакими данными о прибытии лидера Украины в Японию.

Однако Павел Климкин заявляет, что Зеленский намеревается посетить Осаку. Согласно его словам, он рассчитывает провести ряд встреч на полях саммита, среди них запланирован прием и с Владимиром Путиным. Планы касательно встречи двух президентов в Кремле не подтвердили, пишет «Коммерсантъ».