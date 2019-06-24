МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20
24.06.2019 17:09
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Пресс-служба японского МИД рассказала, что Владимир Зеленский не внесен в список приглашенных на саммит G20.
Подчеркивается, что ни МИД, ни организаторы встречи, не располагают никакими данными о прибытии лидера Украины в Японию.
Однако Павел Климкин заявляет, что Зеленский намеревается посетить Осаку. Согласно его словам, он рассчитывает провести ряд встреч на полях саммита, среди них запланирован прием и с Владимиром Путиным. Планы касательно встречи двух президентов в Кремле не подтвердили, пишет «Коммерсантъ».
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