Глава Мурманской области освободил от должности после «прямой линии» своего заместителя
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис освободил от должности своего заместителя Инну Погребняк. Такое решение было принято после поступившей от врача претензии на низкий оклад во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Позднее, в ходе дополнительной проверки, обнаружилось, что врио ввели в заблуждение, предоставляя информацию о том, что никто из врачей региона не получает ниже прожиточного минимума. Даже проведенная экспресс-проверка опровергла данные, которые ранее предоставлялись ему в отчетах.
Заместитель губернатора отмечает, что Инна Погребняк по ряду причин теперь не является членом правительства Мурманской области.
Чибис подчеркивает, что еще одной проблемой является соотношение заработных плат и дополнительных надбавок. По его мнению, низкий оклад не удовлетворяет врачей, а отсутствие стабильного дохода демотивирует их приезжать и оставаться в регионе, передает «Коммерсантъ».
Написать комментарий