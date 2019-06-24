Чечня и Архангельск – самые свободные от наркотиков регионы

Чечня и Архангельская область стали самыми свободными от наркотиков регионами Российской Федерации. Как пишут «Известия», этот факт подтверждают итоги рейтинга, составленного экспертами проекта «Трезвая Россия». В основе исследования – статистика, предоставленная Минздравом и МВД, которая фиксирует количество людей, скончавшихся от передозировки либо отравления наркотиками. Кроме этого, в число «самых чистых» попал и Ненецкий автономный округ (НАО).

Что касается самых проблемных регионов, то, как показал рейтинг, ими оказались Московская область, а также Челябинская область и Хакасия.