В Крыму объявлено экстренное штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Как передает РИА Новости со ссылкой на сообщение, поступившее от МЧС, причиной этого являются предстоящие ливни, которые будут сопровождаться шквальным ветром. Уточняется, что действует предупреждение в течение суток. Согласно прогнозам, на полуостров могут обрушится сильнейшие ливни, грозы, крупный град. Скорость шквала может достигать 20-25 метров в секунду. В связи с непогодой спасатели рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать повышеные меры безопасности и быть предельно внимательными.