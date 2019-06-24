Россия назвала условие сохранения транзита газа через Украину

Только при условии урегулирования судебных споров между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» российская сторона готова продлить соглашение на транзит российского газа через территорию Украины. Об этом заявил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.

При этом, он особо подчеркнул, что подписание нового соглашения на транзит газа через украинскую газотранспортную систему возможно только на экономически выгодных для обеих сторон условиях.

Также, политик отметил, что реализация российского газового проекта «Северный поток – 2» не предусматривает автоматического отказа от использования украинского транзита, так как предполагает расширение поставок российского топлива на мировой рынок, пишет ТАСС.