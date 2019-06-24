Ушел из жизни актер Андрей Харитонов

23 июня ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, сценарист и режиссер Андрей Харитонов. О кончине артиста сообщил на своей странице в социальной сети Facebook режиссер Виталий Манский.

На момент смерти Андрею Игоревичу было 59 лет. Причины кончины артиста не называются.

Андрей Харитонов известен зрителям по своим работам в кинолентах «Овод», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Человек-невидимка», «Тайна "Чёрных дроздов» и т.д. Также, много лет он служил в Малом театре в Москве, пишет РИА Новости.