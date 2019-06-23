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Захарова прокомментировала объявление президента Грузии о российских туристах

23.06.2019 17:19
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Захарова прокомментировала объявление президента Грузии о российских туристах

Мария Захарова прокомментировала объявление лидера Грузии Саломе Зурабишвили о том, что у туристов из РФ должна быть предоставлена возможность посещения Грузии.

«Прямо вот должны? Шери, лично Вам должны? Или из мышбратских чувств?», – пишет официальный представитель МИД на своей странице в Facebook.

Накануне Владимир Путин на время прекратил авиасообщение с Грузией из-за беспорядков в этом государстве. После этого Саломе Зурабишвили объявила, что политические споры между двумя государствами не должны негативно сказаться на туристическом потоке из РФ, так как они обожают посещать Грузию, пишет «Коммерсантъ».

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