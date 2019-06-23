Захарова прокомментировала объявление президента Грузии о российских туристах
Мария Захарова прокомментировала объявление лидера Грузии Саломе Зурабишвили о том, что у туристов из РФ должна быть предоставлена возможность посещения Грузии.
«Прямо вот должны? Шери, лично Вам должны? Или из мышбратских чувств?», – пишет официальный представитель МИД на своей странице в Facebook.
Накануне Владимир Путин на время прекратил авиасообщение с Грузией из-за беспорядков в этом государстве. После этого Саломе Зурабишвили объявила, что политические споры между двумя государствами не должны негативно сказаться на туристическом потоке из РФ, так как они обожают посещать Грузию, пишет «Коммерсантъ».
Написать комментарий