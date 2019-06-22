Иранские власти готовы противостоять любым угрозам со стороны Соединенных Штатов
22.06.2019 16:16
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Господин Аббас Мусави сделал объявление о том, что Иран будет своевременно и непоколебимо отвечать на любые угрозы и агрессию, которые будут поступать со стороны Соединенных Штатов Америки.
Представитель иранского МИДа добавляет, что независимо от решения, принятого в Вашингтоне, власти Исламской Республики никаких нарушений границ Ирана не допустят, передает «Коммерсантъ».
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