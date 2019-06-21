Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

На официальном интернет-портале Правительства Российской Федерации было опубликовано постановление, согласно которому временно снимается запрет на ряд товаров с Украины, ранее запрещенных к ввозу в Россию, сообщает «Lenta.ru». Вышеназванный запрет был введен в ответ на санкции Киева в адрес России. Запрет будет временно снят в отношении некоторых видов трубной продукции и трансформаторов, а также с трансмиссионных валов.