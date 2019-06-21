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Украине предсказывают «югославский сценарий»

21.06.2019 11:31
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Украине предсказывают «югославский сценарий»

Бывший министр транспорта Евгений Червоненко считает, что в случае, если Киев умудрится потерять газотранспортную систему (ГТС), то Украина рискует столкнуться с «югославским сценарием», сообщает Газета.ру со ссылкой на NewsOne. Он подчеркнул, что новый глава страны Владимир Зеленский не должен допустить этакой утраты.

«Не хочу быть пророком, но если мы потеряем трубу или она перейдет какому-то инвестору, то нас ждет югославский вариант», — предположил экс-министр.

При этом, политик не исключает, что при новом составе украинской Рады парламент может оказаться в более худшем своем варианте.

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