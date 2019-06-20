Владимир Путин вспомнил случай, за который ему до сих пор стыдно

Во время «Прямой линии» были затронуты вопросы, носящие личный характер: у президента поинтересовались, бывает ли ему стыдно.

Естественно, говорит Владимир Путин, любой нормальный человек испытывает чувство стыда. Далее он вспомнил один случай из своей жизни. Когда только он заступил на пост главы государства, в начале 2000-х годов, ему одна женщина в возрасте передала послание на бумажке, которую он пообещал посмотреть, однако ассистенты президента потеряли эту записку с просьбой. Путину за этот случай по сей день стыдно.

«Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно. Поэтому все, что до меня доходит, в руки попадает – я все стараюсь отработать», – резюмировал Путин.