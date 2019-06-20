Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 90-х годов

Во время проведения прямой линии российский лидер дал ответ на вопрос о политическом течении «банды патриотов во главе с «Единой Россией»».

Российский лидер высказал свое мнение о том, что стоящих людей у власти в 90-х годах называть бандой он не хотел бы. Однако Владимир Путин заметил, что в этот период государство было на гране потери независимости и развала, а также общество почти довели до гражданской войны. Он напомнил, что были разрушены социальная сфера и оборона страны.

Что касается правящих представителей партии, российский лидер считает их людьми зрелыми, ставящими главной задачей своей жизни и политической карьеры укрепление государства.