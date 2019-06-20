Первостепенная цель – повышение уровня жизни населения: Путин о нацпроектах

Свое общение с российским лидером в прямой линии журналисты решили начать с вопроса о национальных проектах.

Корреспонденты обеспокоены том, что, несмотря на распространенность нацпроектов, не все граждане понимают, о чем именно идет речь.

Владимир Путин в прямом эфире пояснил, что для России означают национальные проекты.

Чтобы достичь максимальных результатов для граждан РФ, для развития экономики страны была организована работа в рамках так называемых нацпроектов. Конечной целью подобных мероприятий, говорит Путин, является поднятие экономики, осуществление высокотехнологичной экономики, повышение производительности труда, чтобы на основе этого фундамента уровень жизни граждан России увеличить.

Президент подчеркнул, что первостепенным направлением национальных проектов выступает создание инфраструктуры для экономики – проведение электричества, постройка железных и шоссейных дорог, а без поддержки со стороны государства реализовать это невозможно.