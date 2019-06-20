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Первостепенная цель – повышение уровня жизни населения: Путин о нацпроектах

20.06.2019 14:38
Комментарии: 1
Первостепенная цель – повышение уровня жизни населения: Путин о нацпроектах

Свое общение с российским лидером в прямой линии журналисты решили начать с вопроса о национальных проектах.

Корреспонденты обеспокоены том, что, несмотря на распространенность нацпроектов, не все граждане понимают, о чем именно идет речь.

Владимир Путин в прямом эфире пояснил, что для России означают национальные проекты.

Чтобы достичь максимальных результатов для граждан РФ, для развития экономики страны была организована работа в рамках так называемых нацпроектов. Конечной целью подобных мероприятий, говорит Путин, является поднятие экономики, осуществление высокотехнологичной экономики, повышение производительности труда, чтобы на основе этого фундамента уровень жизни граждан России увеличить.

Президент подчеркнул, что первостепенным направлением национальных проектов выступает создание инфраструктуры для экономики – проведение электричества, постройка железных и шоссейных дорог, а без поддержки со стороны государства реализовать это невозможно.

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16:15 0 0
Александр Н:

а чихать я на эти нац.проекты хотел..меня больше другое интересует ..почему я прживая на 2 этаже должен за отопление платить больше чем те кто живет на 12 этаже..можно подумать мне другую воду и в других количествах поставляют ..тем более что и горячая вода из крана на кухне только через 2-3 минуты после открытия крана идет.. и температура не 54°С а дай бог если 45° будет..так что `рать я хотел на эти проекты..и на тех недоумков( я про отопление) которые эту Х^^^ю придумали..и чтоб им сцукам всю жизнь отечественными лекарствами лечиться

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