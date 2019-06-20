Лавров отметил важность дружбы России и Африки

Дружеский фундамент, который сложился между Россией и Африкой, может стать основой для увеличения объема торгово-экономических проектов и инвестиционных обменов между странами, а также расширения кооперации в банковской сфере. Как передает РИА Новости, с таким заявлением во время открытия конференции «Россия – Африка» выступил глава российского МИДа Сергей Лавров. Российский министр также отметил перспективы реализации проектов в Африке, которые будут выгодны обеим сторонам.