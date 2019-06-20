Сбербанк победил мошенническую схему

В России практически полностью получилось «свести к нулю» мошенническую схему скимминга. Это незаконная установка устройств, при которой злоумышленники крадут деньги с карт с использованием так называемых скиммеров, устанавливаемых на банкоматы. Как передает РИА Новости, об этом проинформировал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он отметил, еще несколько лет назад это было большой проблемой, и банки буквально «трясло» от скимминга, поскольку случаи были массовым явлением. Однако сейчас, благодаря совместным усилиям экспертов, удалось практически полностью избавиться от этой проблемы.