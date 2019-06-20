Продюсер фильма «Чернобыль» пояснил искажение фактов в сериале

Продюсер и сценарист нашумевшего сериала «Чернобыля» Крейг Мейзин прокомментировал заявления о том, что в фильме есть искажающие реальные события факты, передает РИА Новости. Он отметил, что события, которые происходят в течение двух лет, было сложно поместить в рамки пятичасового экранного времени. Что касается самой сути фильма, то хронологию «Чернобыля» изменили с целью «максимально показать зрителю историю», и все неточности говорят о разном взгляде на случившееся.

Напомним также, что ранее сериал «Чернобыль» стал поводом для многочисленных споров о реальности показанных событий и хронологии. Фильм прокомментировал и бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин. Представленную киноленту он подверг жесткой критике.