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Продюсер фильма «Чернобыль» пояснил искажение фактов в сериале

20.06.2019 09:09
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Продюсер фильма «Чернобыль» пояснил искажение фактов в сериале

Продюсер и сценарист нашумевшего сериала «Чернобыля» Крейг Мейзин прокомментировал заявления о том, что в фильме есть искажающие реальные события факты, передает РИА Новости. Он отметил, что события, которые происходят в течение двух лет, было сложно поместить в рамки пятичасового экранного времени. Что касается самой сути фильма, то хронологию «Чернобыля» изменили с целью «максимально показать зрителю историю», и все неточности говорят о разном взгляде на случившееся.

Напомним также, что ранее сериал «Чернобыль» стал поводом для многочисленных споров о реальности показанных событий и хронологии. Фильм прокомментировал и бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин. Представленную киноленту он подверг жесткой критике.

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