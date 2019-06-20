Посол Венесуэлы сообщил о подготовке визита Мадуро в Россию
20.06.2019 01:02
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Венесуэлы в России сообщил о готовящемся официальном визите своего президента в Россию, сообщают «РИА новости». Николас Мадуро, занимающий пост президента Венесуэлы, планирует прибыть с официальным рабочим визитом в Россию, однако не определены конкретные даты прибытия и сроки пребывания, о чем и сообщил Дмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем президента Российской Федерации.
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