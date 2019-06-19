Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза

Согласно данным Центрального банка Российской Федерации, прибыли российских банков увеличилась на 60% в течении первых пяти месяцев текущего года, сообщает «ТАСС». В денежном выражении прибыль банковского сектора России составила порядка 867 млрд рублей, увеличившись по отношению к прошлому году на 64%. Также стоит отметить, что количество убыточных кредитных компаний в России уменьшилось на 22% по отношению к 2018 году.