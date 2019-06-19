Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд

Информационное агентство «Bloomberg» сообщило о появлении нового «стомиллиардерового» миллиардера, который стал третьим человеком в мире, чье личное состоянии составило $100 млрд, Им стал французский бизнесмен Бернар Арно, являющийся основным владельцем холдинга «Louis Vuitton Moët Hennessy» (LVMH). В то время как Арно занял третье место в рейтинге мировых богачей, первое и второе места принадлежат Джеффу Бизосу (основателю и владельцу компании «Amazon») и Биллу Гейтцу (основателю компании «Microsoft») соответственно.