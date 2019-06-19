Форум социальных инноваций регионов пройдет в столице

С 19 по 21 июня на Выставке достижений народного хозяйства, который будет проходить в Москве на ВДНХ, проведут III Форум социальных инноваций регионов, сообщает «Вечерняя Москва». Экспертами Форума будут проведены лекции, на которых посетителям мероприятия будет рассказано о приобретенном опыте развития социально значимых проектов. На этом мероприятии слушатели смогут посетить более 60 лекций и встреч со специалистами. Экспертами будут выступать российские и международные специалисты, которые расскажут посетителям о наилучших государственных и частных практиках в таких направлениях как: образование, здравоохранение, карьера и саморазвитие.