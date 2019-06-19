ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

Центральный банк Российской Федерации обратился к российским банкам с инициативным предложением, согласно которому предлагается списывать остаток ипотечной задолженности с клиента после изъятия жилого помещения, сообщает ИА «REGNUM». Речь идет о ситуациях, когда после продажи конфискованного жилья на торгах остается непокрытой, вырученными от подобной продажи средствами, долг. Банки призывают не востребовать подобный остаток, поскольку клиент уже лишился жилья, за которое не мог платить.