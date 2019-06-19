Саакашвили заявил, что Одессу захватили «средневековые бандерлоги»

Экс-глава Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступил с обвинениями в адрес одесского мэра Геннадия Труханова, пишет Лента.ру со ссылкой на местные СМИ. Градоначальника и его окружение скандальный политик сравнил со «средневековыми бандерлогами», в отношении которых он угрожает направить «антикоррупционный спецназ». Кроме этого, во время встречи со своими сторонниками Саакашвили продемонстрировал собравшимся наручники, в которых его депортировали с Украины, и заявил, что их он лично «защелкнет» мэра Одессы.