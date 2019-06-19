Трамп заявил, что Обама виноват во вмешательстве России в американские выборы

Американский глава Дональд Трамп заявил, что именно Обама виноват в том, что произошло так называемое вмешательство России в выборы США. С таким заявлением он выступил во время митинга в Орландо (штат Флорида), в котором произошел запуск его кампании по переизбранию на пост президента страны.

Обращаясь к присутствующим, Трамп рассказал, что в сентябре 2016 года, незадолго до выборов, сотрудники ФБР проинформировали Обаму о вероятном вмешательстве Москвы. Однако он ничего не стал делать, поскольку был уверен, что именно Хиллари Клинтон станет победителем в выборах.