Путин провел совещание по подготовке прямой линии

Владимир Путин, президент России, провел специальное совещание, которое касается подготовки к проведению «Прямая Линия с Владимиром Путиным», сообщают «РИА Новости». Напомним, что данное мероприятие состоится 20 июня 2019 года в 12 часов по Московскому времени. Сообщается, что в течении эфира президент России ответит на вопросы жителей страны. Прием вопросов в центр обработки начался с 8:00 по Москве 9 июня и продлится вплоть до окончания эфира 20 июня.