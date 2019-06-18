Песков рассказал о формате «прямой линии» с Путиным

О «прямой линии» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня в 12 часов по Москве, рассказал Дмитрий Песков, сообщает «ИА REGNUM». Песков рассказал журналистам, что мероприятие пройдет в привычном для граждан режиме. По данным 17 июня в центр обработки поступило более 600 тысяч вопросов, различного содержания. Например поступило много вопросов, которые касаются ЖКХ, пенсий, образования и здравоохранения.