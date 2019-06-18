В Кремле ответили на слова Зеленского о темах беседы с Путиным

Кремль ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что первая беседа с российским лидером Владимиром Путиным должна затронуть проблемы Крыма и Донбасса.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь России, убежден, что в беседе с Зеленским Путин сможет найти правильные слова.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивает, что в ближайшее время разговаривать о возможной встречи Путина с Зеленским нет необходимости, пишут РИА Новости.