Кремль считает слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не поддерживает слова главы Счетной Палаты Алексея Кудрина о возможности социального взрыва, относя подобные высказывания к эмоциональным проявлениям.

Также в Кремле считают, что предложение Кудрина по борьбе с бедностью не решит проблемы. Раздавать семьям средства материнского капитала – утопия, потому что тогда они лишатся возможности откладывать деньги на глобальные цели, например, образование детей или приобретение жилья. А статистика зафиксирует повышение доходов из-за того, что россияне начнут тратить больше денег на продукты питания.

Проблема бедности в России, подчеркивают эксперты, может быть решена наличием рабочих мест и выплатой достойной заработной платы, сообщает «Газета.Ru».