Российский министр рассказал о «позорной бедности»

Во время интервью в передаче «Познер» на одно из центральных каналов глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что бедность в нашей стране – это позор для России. Он пояснил, что в стране, которая демонстрирует такие показатели в экономике, не должно быть такого. По причине того, что это сильно ударяет по человеческому капиталу. При этом, как признается министр Кудрин, он опасается ситуация приведет к тому, что на фоне такой бедности в России может произойти социальный взрыв.