Для дороги к аэропорту Остафьево построят съезд на Калужское шоссе

Главный архитектор столицы рассказал о постройке новой 400-сот метровой эстакады которая послужит съездом с Калужского шоссе на проектируемую дорогу МКАД –пос. Коммунарка-аэропорт Остафьево, сообщает «Москва24». Мер Москвы поручил открыть эту эстакаду уже в 2019 году, на данный момент она находится на этапе активной реализации. Эта дорога поможет улучшить транспортную ситуацию во всем районе.